Ozan Tufan'ın ilk maçında Watford, Wolverhampton'a kaybetti
Wolverhampton, Premier Lig'in dördüncü haftasında Ozan Tufan'ın ilk kez Watford kadrosunda yer aldığı maçı 2-0 kazandı.
Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada konuk Wolverhampton'ın galibiyet gollerini 74. dakikada Francisco (KK) ve 83. dakikada Hee-chan kaydetti.
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan, maçta süre almadı.
İLK 11'LER
Watford: Bachmann, Ngakia, Ekong, Sierralta, Rose, Kucka, Etebo, Sissoko, Sarr, King, Dennis
Wolverhampton: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Marcal, Neves, Moutinho, Trincao, Raul Jimenez, Adam Traore