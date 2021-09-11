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GeriSpor Ozan Tufan'ın ilk maçında Watford, Wolverhampton'a kaybetti
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Spor Arena
Haber Giriş: 11.09.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Ozan Tufan'ın ilk maçında Watford, Wolverhampton'a kaybetti

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Ozan Tufan'ın ilk maçında Watford, Wolverhampton'a kaybetti

Wolverhampton, Premier Lig'in dördüncü haftasında Ozan Tufan'ın ilk kez Watford kadrosunda yer aldığı maçı 2-0 kazandı.

Vicarage Road'da oynanan karşılaşmada konuk Wolverhampton'ın galibiyet gollerini 74. dakikada Francisco (KK) ve 83. dakikada Hee-chan kaydetti.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Ozan Tufan, maçta süre almadı.

İLK 11'LER

Watford: Bachmann, Ngakia, Ekong, Sierralta, Rose, Kucka, Etebo, Sissoko, Sarr, King, Dennis

Wolverhampton: Jose Sa, Semedo, Kilman, Coady, Saiss, Marcal, Neves, Moutinho, Trincao, Raul Jimenez, Adam Traore

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