Ozan Tufan'ın hocası Claudio Ranieri gönderildi

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Milli futbolcumuz Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'da Menajer Claudio Ranieri ile yolların resmen ayrıldığı duyuruldu.

Hornets' Yönetim Kurulu, Claudio'ya Ranieri'ye emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Watford, İtalyan teknik adamla çıktığı 13 maçın 10'unu kaybetti.

2015-2016 sezonunda Leicester City'yi şampiyonluğa taşıyarak büyük bir başarıya imza atan İtalyan teknik adam, Fulham ve Watford'da ise benzer başarıları gösteremedi.

Ozan Tufan, Teknik Direktör Xisco Munoz'un ardından Claudio Ranieri ile 3 aylık bir çalışma fırsatı buldu.