Ozan Tufan'ın golü Hull City'ye yetmedi! Lig Kupası'na veda...

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Lig Kupası'na ilk turda veda etti.

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı, kadrosunda Ozan Tufan ve Doğukan Sinik gibi milli oyuncuların yanı sıra Michael Seri, Benjamin Tetteh, Oscar Estupinan, Allahyart Sayyadmanesh gibi oyuncuları barındıran Hull City, İngiltere Lig Kupası ilk turunda Bradford City ile mücadele etti.

Hull City, Ozan Tufan'ın 24. dakikada attığı golle öne geçti. Ozan'ın ceza alanı sağından yerden gelen pasa gelişine vuruşunda üst direğin altına çarpan top yerde sekip kaleci Harry Lewis'e temas etti ve kaleye girdi.

Evinde geri düşen Bradford City'de sahneye çıkan Andy Cook 39 ve 44. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bradford City adını ikinci tura yazdırdı.