Ozan Tufan'dan tepki: Gol öncesi faul yoktu

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Trabzonsporlu Ozan Tufan, Süper Lig'de 4-3 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyet sebebiyle üzgün olduklarını ancak iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Ozan Tufan, "Trabzonspor olarak bugün camiamızın bizimle gurur duyması gerekiyor. Galatasaray'ın kalitesi ortada ama biz kendimizi ezdirmedik. Hücum oynadık, savunma yapmadık. Bunun karşılığını aldık. Yediğimiz gollerde hatalarımız vardı ama Banza'nın pozisyonunda faul yoktu. Orada faul verdi ve hızlı başlama sonrası gol yedik. Bu da bizi düşürüyor. Biz sahanın içerisinde kalmaya çalışıyoruz. Üzüldük ama ayağa kalkmasını bileceğiz. Güzel futbola ve taraftarımızı mutlu etmeye ihtiyacımız var." şeklinde konuştu.

"DAİMA KENDİMİ HAZIR TUTMAYA ÇALIŞIYORUM"

BeIN Sports sunucusu Güntekin Onay'a seslenen Ozan Tufan, "İki hafta öncesinde Güntekin ağabeyin 'Ozan hazır değil' haberini okudum. Yıllardır bu işi yapıyorum, daima kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. İnsanların yorumları olacaktır ama kamuoyuna doğru bilgi vermelerini isterim. Algı yaratmak kamuoyunu, beni ve ailemi sararsa. Üç haftadır oynamıyordum ama bugün elimden geleni yaptım. İyi oynadım, takım olarak iyi oynadık ama skor anlamında tatmin olmadık." dedi.