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GeriFutbol Ozan Tufan'dan Alanyaspor maçı sonrası hakem sitemi: 'Şaşkınız, üzgünüz'
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Futbol
Haber Giriş: 08.02.2020 - 22:24,Son Güncelleme:/

Ozan Tufan'dan Alanyaspor maçı sonrası hakem sitemi: 'Şaşkınız, üzgünüz'

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Ozan Tufan'dan Alanyaspor maçı sonrası hakem sitemi: 'Şaşkınız, üzgünüz'

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Süper Lig'de Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları;

"Bugün söylenecek bir şey yok. Arkadaşlarımın ve taraftarların ne kadar üzgün olduğunu herkes gördü. Fabrice N'Sakala'nın konuşmasını duydum, Alanya'dan iyi arkadaşımdır ama Jailson'un ki de kasti değil. Biz şaşkınız, biz üzgünüz."

NEREDEN GÖRDÜNÜZ?

"3 santimetre öne çıkan bir Altay var. Nereden gördünüz, incelediniz. Penaltı veriliyor, Jailson'un pozisyonu da çarpma değil mi!?"

ZOR BİR VİRAJA GİRDİK

İçeriden arkadaşlarım yayının kesildiğini söyledi ve biz de tekrar çıkmak istediğimizi söyledik. Bugün yaşananları unutabilir miyiz bilmiyorum, arkadaşlarım hala içeride oturuyor ve nasıl böyle olduğunu konuşuyoruz. Şampiyonluk yarışında zor bir viraja girdik.

KÖTÜ GÜNLER YAŞIYORUZ

Mustafa Pektemek de 'el var' diyor. Hakem VAR'a bile bakmıyorsa bunun sorumlusu biz değiliz. Altay'ın pozisyonunu Malatya'da da yaşadık. Kötü günler yaşıyoruz Fenerbahçe adına.

N'SAKALA NE DEDİ?

Fenerbahçe ile deplasmanda oynamanın zorluğunu biliyorduk ama buna iyi hazırlandık. Arkadaşlarımı tebrik ederim. Karambol pozisyonu vardı, ben de içindeydim. Ancak Mustafa Pektemek'in kasıtlı bir hamlesi yok. Maçtan sonra baktık ve karar doğruydu.

Ozan Tufandan Alanyaspor maçı sonrası hakem sitemi: Şaşkınız, üzgünüz

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