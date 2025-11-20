Ozan Tufan'a sürpriz talip! Ocak ayında ayrılıyor

Haberin Devamı

16 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan Kocaelispor, öncelikle kalıcı olmak istiyor. Sezona iyi başlayamamasına rağmen devamında toparlanan Körfez ekibi, son 5 lig mücadelesinin 4’ünü kazandı. Özellikle milli ara öncesi Galatasaray’ı yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Yeşil-Siyahlılar, ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Selçuk İnan’ın öncelikli istediği isimlerden biri; Ozan Tufan.

Trabzonspor’un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 6 maçta toplamda 209 dakika şans bulabildi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin performansından memnun olmadığı Ozan’ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali yüksek duruyor. Böyle bir durumun yaşanması halinde Kocaelispor transferi gerçekleştirmek adına imkanları sonuna kadar zorlayacak.

VISCA DA RADARDA

Öte yandan bir başka Trabzonsporlu Edin Visca’nın da adı Kocaelispor’la anılıyor.

Körfez temsilcisi sezon başında da Visca’yı istemiş ancak Bosnalı yıldız kulübünden ayrılmaya sıcak bakmamıştı.