×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Ozan Tufan'a sürpriz talip! Ocak ayında ayrılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Trabzonspor#Kocaelispor
Ozan Tufana sürpriz talip Ocak ayında ayrılıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 11:22

Süper Lig’de milli araya lider Galatasaray'ı yenerek giren Kocaelispor, ara transferde kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Teknik direktör Selçuk İnan'ın transferini en çok istediği ise Trabzonsporlu Ozan Tufan.

Haberin Devamı

16 yıl aradan sonra Süper Lig’e çıkan Kocaelispor, öncelikle kalıcı olmak istiyor. Sezona iyi başlayamamasına rağmen devamında toparlanan Körfez ekibi, son 5 lig mücadelesinin 4’ünü kazandı. Özellikle milli ara öncesi Galatasaray’ı yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken Yeşil-Siyahlılar, ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmayı hedefliyor. Teknik direktör Selçuk İnan’ın öncelikli istediği isimlerden biri; Ozan Tufan.

Gözden KaçmasınTrabzonsporlu Oulai rekor kırabilirTrabzonsporlu Oulai rekor kırabilir!Haberi görüntüle

Trabzonspor’un 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 6 maçta toplamda 209 dakika şans bulabildi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin performansından memnun olmadığı Ozan’ın ocak ayında takımdan ayrılma ihtimali yüksek duruyor. Böyle bir durumun yaşanması halinde Kocaelispor transferi gerçekleştirmek adına imkanları sonuna kadar zorlayacak.

Haberin Devamı

VISCA DA RADARDA

Öte yandan bir başka Trabzonsporlu Edin Visca’nın da adı Kocaelispor’la anılıyor.

Körfez temsilcisi sezon başında da Visca’yı istemiş ancak Bosnalı yıldız kulübünden ayrılmaya sıcak bakmamıştı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Trabzonspor#Kocaelispor

BAKMADAN GEÇME!