Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Ozan Tufan ve Seri, Hull City’e galibiyeti getirdi

#Hull City#Championship#Ozan Tufan
Ozan Tufan ve Seri, Hull City’e galibiyeti getirdi

İngiltere Championship’in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City’i 2-1 mağlup etti. Hull’e galibiyeti getiren golleri 72’nci dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 90+4’üncü dakikada Michael Seri kaydetti.

Haberin Devamı

İngiltere Championship’in ilk haftasında Hull City sahasında Bristol City’i konuk etti. Kingston Communications’ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 30’uncu dakikada Weimann’ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Hull City, 72’nci dakikada Ozan Tufan’ın penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü ise 90+4’üncü dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Michael Seri kaydetti. 

Karşılaşmaya ilk 11’den başlayan Ozan Tufan, 73’üncü dakika sahada kaldı. Öte yandan daha önce Türkiye’de Denizlispor’da forma giyen Estupinan da karşılaşmaya 11’de başlarken yerini 64’üncü dakikada Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Tetteh’e bıraktı. Fenerbahçe’den kadroya dahil edilen Allahyar Sayyadmanesh 84 dakika görev alırken, bir dönem Galatasaray forması giyen Seri de 90 dakika sahada kaldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hull City#Championship#Ozan Tufan

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Jawstan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor 12 gün süren dehşet...

Jaws'tan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor? 12 gün süren dehşet...

#Köpekbalığı Saldırısı

BAKMADAN GEÇME!

Böylesi görülmedi... 1948de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı

Böylesi görülmedi... 1948'de plajda ölü bulunmuştu, kim olduğu 73 yıl sonra anlaşıldı!

#Somerton Adamı
Türkiyenin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

Türkiye'nin güzel ve sakin sahil kasabaları | 4 BÖLGE 10 ŞEHİR 10 ÖNERİ

#Rota
Jawstan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor 12 gün süren dehşet...

Jaws'tan önce o vardı... İnsanlar köpekbalığından neden korkuyor? 12 gün süren dehşet...

#Köpekbalığı Saldırısı