Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan'dan Hatay'da köy okuluna destek

Hatay'ın Belen ilçesinde sınıf öğretmenliği yapan Osman Güneri'nin başlattığı El Birliği projesine destekler sürüyor.

Ntv Spor'da yer alan habere göre; Köy okullarında eğitim gören çocukların spor ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan projeye Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve eşi Rojin Tufan da destek verdi. Video konferans ile öğrencilerin sorularını yanıtlayan Tufan ailesi, futbolcu olmak istediğini söyleyen Eren'in İstanbul'a davet etti.

Sebati Günenç Okulu öğrencileri Tufan ailesine hazırladıkları pankart ile teşekkür etti. Projeye futbolcuların yanı sıra spor kulüpleri de gönderdikleri malzemelerle destek oluyor.

GEÇTİĞİMİZ AY DÜNYA EVİNE GİRDİLER



2015 yılından beri Fenerbahçe’de top koşturan Ozan Tufan, nişanlısı Rojin Haspolat’la geçtiğimiz ay evlendi. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la istemeye gittiği Rojin Haspolat’la başkan Koç'un şahitliğinde dünya evine girdi. Çırağan Sarayı’nda kıyılan nikâhın diğer şahidi ise Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu oldu. Düğüne çiftin yakınları ve spor camiasından isimler katıldı.