MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriOzan Tufan ve Dorukhan Toköz'den Emre Belözoğlu itirafı
GeriFutbol Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'den Emre Belözoğlu itirafı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 04.11.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Ozan Tufan ve Dorukhan Toköz'den Emre Belözoğlu itirafı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Fenerbahçeli Ozan Tufan ve Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde açıklamalarda bulundu.

66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde Fenerbahçe'den Ozan Tufan ve Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan, konuşmaya başlamadan önce Dorukhan Toköz'ü yanına alarak ''Doruk da burada, kardeşimle zaten her gün beraberiz. Her gün görüşüyoruz farklı takımlarda olsak bile. Benim gönlüm Ozan'dan yana'' sözlerini kullandı.

''EMRE AĞABEY BİZE KIZIYOR AMA...''

Dorukhan Toköz ise ardından ''Biz her akşam beraberiz zaten. Beraber yaptığımız aynı aktiviteler var. Onlarda da beraberiz. Emre ağabey arada kızıyor bunu yaptığımız için.'' şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİNİ UZATMAMIŞTI

Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olan Dorukhan Toköz, hala siyah beyazlı takım ile sözleşmesini uzatmamıştı. Genç futbolcu ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia ediliyordu.

''DORUKHAN'A GİT DEMİYORUZ AMA...''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, genç futbolcu hakkında son olarak ''Dorukhan’a ‘git’ demiyoruz ama yıllık 1.5 milyon Euro vermemiz mümkün değil. 4 yıllık da anlaşma istiyor. 4 senede 60 milyon TL yani. Bu, ekonomik olarak imkansız.'' demişti.

Ozan Tufan ve Dorukhan Toközden Emre Belözoğlu itirafı

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle