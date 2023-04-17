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Ozan Tufan, Türkiye'ye dönecek mi? Geleceği hakkında konuştu: 'Keyid alıyorum'

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#Transfer#Ozan Tufan#Hull
Ozan Tufan, Türkiyeye dönecek mi Geleceği hakkında konuştu: Keyid alıyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 20:54

Hull City forması giyen Ozan Tufan, Türkiye'ye dönebileceği yönündeki iddialar hakkında açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e 3 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Tufan'dan geleceği hakkında açıklamalar geldi.

'TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR' İDDİALARI

Geçtiğimiz dönemde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ozan Tufan'ı kadrosunda görmek istediği yönünde haberler çıkarken milli oyuncuya Türkiye'den başka kulüplerin de ilgisinin olduğu iddia edilmişti.

Hull City'de bu sezon 40 maça çıkan ve 7 kez gol sevinci yaşayan Ozan Tufan, kulübün sitesine konuştu.

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İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları;

Taktiksel oyun tarzımızdan keyif alıyorum; sizin deyiminizle sıkıcı, uzun toplarla oynanan bir futbol oynamıyoruz. Daha çok topa sahip olmaya dayalı, akıcı bir taktikle oynuyoruz ve bundan keyif alıyorum. Gerçekten bunun bir parçası olarak kalmak, burada başarılı olmak ve bu oyuncu grubuyla Premier Lig'e çıkmak istiyorum." diye konuştu.

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KALMAK İSTİYORUM

Hull City'nin oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Burada yaşamaktan ve İngiltere'de oynamaktan keyif alıyorum. Gerçekten mutluyum ve burada kalmak istiyorum

SÖZLEŞMEMİN BİTMESİNE İKİ YIL VAR

Daha önce de söylediğim gibi ve bence bu herkes için geçerli, kimse gelecek sezon için planın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve bu takımın bir parçası olarak kalmak istiyorum. Premier Lig'e giden yolda oynamak istiyorum

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#Transfer#Ozan Tufan#Hull

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