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Ozan Tufan: Trabzonspor için en iyisini yapacağım

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#Trabzonspor#Transfer#Ozan Tufan
Ozan Tufan: Trabzonspor için en iyisini yapacağım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 07:00

Trabzonspor, son olarak Hull City forması giyen milli futbolcu Ozan Tufan’la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Ozan Tufan, Bordo-mavili kulüpteki hedeflerini anlattı.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende konuşan yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, "Ozan, dünyanın en büyük şehir takımına geldiğini biliyor. Burada çok başarılı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yeni takımında 11 numaralı formayı giyecek olan Ozan da "Trabzon'a gelişimde taraftarımızın yaptığı karşılama beni çok mutlu etti. Trabzonspor'un hedeflediği yönde başarıya gideceğine inanıyorum ve ben de en iyi şekilde, en iyi performansımla katkı vermeye çalışacağım. Şimdiden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum” dedi.

Ozan Tufan bu sezon 46 milyon TL garanti ücret alacak. Yıldız oyuncuya sonraki seneler için sırasıyla 51, 56 ve 61 milyon TL ödenecek. Hull City de bonservis bedeli olarak 3 taksit halinde toplam 2 milyon Euro alacak.

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YENİ HEDEF EMİRHAN İLKHAN

Transferde bugüne dek 6 isimle anlaşan Trabzonspor’un, bonservisi Torino’da bulunan Emirhan İlkhan için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Torino’nın genç orta saha oyuncusu için 3 milyon Euro istediği belirtildi. Emirhan, geçen sezon Başakşehir’de kiralık olarak forma giymişti.

Ozan Tufan: Trabzonspor için en iyisini yapacağım

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#Trabzonspor#Transfer#Ozan Tufan

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