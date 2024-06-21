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Ozan Tufan, Süper Lig'e geri dönüyor! Trabzonspor ile anlaşmaya vardı...

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#Ozan Tufan#TRABZONSPOR#TRANSFER
Ozan Tufan, Süper Lige geri dönüyor Trabzonspor ile anlaşmaya vardı...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2024 16:51

İki sezon önce Fenerbahçe'den ayrılarak Hull City'nin yolunu tutan milli futbolcu Ozan Tufan, Süper Lig'e Trabzonspor formasıyla geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren takımlar, transfer hareketliliğini de sürdürüyor. Geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan ve Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda mücadele edecek olan Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

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TRABZONSPOR, OZAN TUFAN'LA ANLAŞTI

61saat'in haberine göre Trabzonspor, Hull City'de forma giyen orta saha oyuncusu Ozan Tufan ile anlaşmaya vardı.

Haberin devamında iki takım arasındaki görüşmelerin sürdüğü ve Ozan Tufan'ın bordo - mavili kulüpte oynamak istediği kaydedildi.

Ozan Tufan, Süper Lige geri dönüyor Trabzonspor ile anlaşmaya vardı...

AVCI DA GÖRÜŞTÜ! 3+1 YILLIK SÖZLEŞME...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da görüşme yaptığı Ozan Tufan'ın bordo - mavililer ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı belirtildi.

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Transferin 2-3 milyon euro bonservis bedeliyle tamamlanmasının öngörüldüğü ifade edildi.

İki sezondur Hull City'de top koşturan Ozan Tufan, İngiliz ekibinde toplam 84 maça çıktı ve 18 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#Ozan Tufan#TRABZONSPOR#TRANSFER

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