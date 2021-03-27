Ozan Tufan sırrını açıkladı!

Norveç ağlarına harika 2 gol bırakan Ozan Tufan, futbolu iki yönlü oynamayı sevdiğini belirtirken "Bu şutlarla ilgili kulüplerde çalışmalarımız oluyor. Bunların meyvesini böyle maçlarda yiyoruz. Böyle goller attığım için çok mutlu oluyorum. Futbolu iki yönlü oynayamamak beni mutsuz eder, rahatsız eder. Hem defans yapıp hem de atağa çıkıp katkı vermekten zevk alıyorum. Gol de oluyorsa tabi başka bir mutluluk oluşuyor." diye konuştu.

"Gerçekten çok mutluyum"

Yusuf Yazıcı ise "Pandemi sürecinde herkesin morali bozulmuş durumda. Bu maçlarla halkımıza moral verebildiysek ne mutlu bize. Biz beraber zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Beraber zaman geçirdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Hem kendi performansım hem de takım arkadaşlarımın performansı adına." dedi.

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