Ozan Tufan sırrını açıkladı!
Milli Takım'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol atan Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. İkinci golünde harika bir şut çıkaran Ozan Tufan, Fenerbahçe'de bunun çalışmalarını yaptıklarını belirtti.
Norveç ağlarına harika 2 gol bırakan Ozan Tufan, futbolu iki yönlü oynamayı sevdiğini belirtirken "Bu şutlarla ilgili kulüplerde çalışmalarımız oluyor. Bunların meyvesini böyle maçlarda yiyoruz. Böyle goller attığım için çok mutlu oluyorum. Futbolu iki yönlü oynayamamak beni mutsuz eder, rahatsız eder. Hem defans yapıp hem de atağa çıkıp katkı vermekten zevk alıyorum. Gol de oluyorsa tabi başka bir mutluluk oluşuyor." diye konuştu.
"Gerçekten çok mutluyum"
Yusuf Yazıcı ise "Pandemi sürecinde herkesin morali bozulmuş durumda. Bu maçlarla halkımıza moral verebildiysek ne mutlu bize. Biz beraber zaman geçirmeyi çok seviyoruz. Beraber zaman geçirdiğimizde çok mutlu oluyoruz. Gerçekten çok mutluyum. Hem kendi performansım hem de takım arkadaşlarımın performansı adına." dedi.
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