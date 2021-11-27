Ozan Tufan: "Premier Lig’de top taca çıksın diye dua ediyorum"

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Watford’a kiraladığı Ozan Tufan, S Sport’a yaptığı açıklamalarda, Ada futboluna dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Milli futbolcunun sözlerinden öne çıkan ifadeler şöyle: “Premier Lig’e geldiğim günden beri top taca çıksın diye bazen dua ediyorum nefes almak adına. Saliselik taç atışları var. Pozisyon alalım, dinlenelim, nefes alalım yok. Türkiye Ligi’nde futbol biraz duruyor sahada. Yere yatan futbolcular, zaman geçirmeler... Birkaç haftadan sonra ben de alıştım.

BEĞENMEMEYE BAŞLADIM

Premier Lig’de bazı karşılaşmalarda oyun durunca benim de garibime gidiyor. ‘Neden duruyor bu futbol?’ diyorum. Türkiye Süper Ligi’ni izliyorum, beğenmemeye başlıyorum. Gözümüz alıştı Premier Lig’in futboluna.”