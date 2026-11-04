Ozan Tufan: Milli Takım'a dönmek istiyorum

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Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve futbolcu Ozan Tufan, Konferans Ligi'ndeki Freiburg maçı öncesi konuştu.

Thomas Reis:

"Her maçımız önemli, bunun bilincindeyiz. Belki de bu maç en zor maç olacak bizim açımızdan. Rakibimiz Freiburg, geçen sezon Avrupa Ligi'nde, bu sezon da kendi liginde iyi iş çıkarıyorlar. Elbette zor olacak ama tüm puanlar için mücadele edeceğiz."

"Eğer ortada bir başarı varsa, bu başarı herkesindir. Başarı hepimizin.

Başarı tehlikeli bir şeydir, size hata yaptırabilir. Biz her maçta aynı mentaliteyi sürdürmeliyiz."

"Futbolda değişiklikler her zaman olur, yenilikler olur ama rakibimiz çok uzun yıllardır aynı hocalarla çalıştılar.

Rakibimizin hocası Julian Schuster, 2-3 yıldır takımın başında. Çok iyi işler çıkartıyor. Çok iyi bir takım olduklarını ifade etmemiz gerekiyor."

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"Freiburg çok iyi bildiğim takımlardan birisi. İyi bir baskı stiline sahip olan, önde pres yapan bir takım. Her zaman önce aktif şekilde pres yapmaya çalışıyorlar. Doğru çözümleri bulmamız gerekiyor her zaman yaptığımız gibi. Daha önce de Samsunspor'da çalışırken, bir Alman takımıyla karşılaştık. Sonuç beni mutlu etmemişti o maçta ama umarım bu kez olumlu olacak. Umarım sonucu iyi olacak."

"Bizimle olmayacak oyuncular hakkında konuşmayı sevmiyorum. Bütün odağım, oynayabilecek oyuncularımız. Birkaç sakatlığımız var, bunlardan dolayı mutsuzum ama yapabileceğimiz bir şey yok. Bir sakatlık olduğunda, diğer oyuncular için fırsat olacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirmemiz lazım.

Elimizde çok fazla ofans oyuncusu yok. Belki 3-4 oyuncumuz var elimizde. A-B-C opsiyonlarımız elimizde olacak. En iyi kadroyu çıkarıp, puan ya da puanlarla ayrılacağız diye düşünüyorum."

"MİLLİ ARAYA KADAR YOKLAR"

"Franculino ve Aral, milli araya kadar bizimle birlikte olmayacak. Sonrasında bakacağız."

"Elbette iyi sonuçlar her zaman size yardımcı olurlar, rakiplerinize de mesaj vermiş olursunuz. Başarının, maç kazanmanın böyle bir yönü de var. Ama şunu söylemeliyim, bizim yapmamız gereken her maçta aynı mentaliteyi göstermek. Son maçlarda bu zor oldu ama son maçlarda çözümleri devre aralarında bulduk. Her maçın hikayesi farklı, yapmanız gereken her maçta en iyisini göstermek."

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"İYİ SEVİYEYE GELDİK"

"İyi bir seviyeye geldik, oyuncularımın çoğu iyi seviyede. Ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar."

TARAFTARA MESAJI

"Taraftarımızla ilgili şunu söylemem gerekiyor, umarım yine dolu bir stadyumda oynayacağız. Her zaman taraftarın desteğine ihtiyacımız var. Bizim de yapmamız gerekenler var. Bizim de iyi performans göstermemiz gerekiyor. Umuyorum yarın hep birlikte olacağız ve güzel bir galibiyeti kutlayacağız."

OZAN TUFAN: MİLLİ TAKIM'A DÖNMEK İSTİYORUM

"Thomas hoca geldikten sonra çok iyi bir serimiz var. Maç maç bakıyoruz. Yoğun ve tempolu bir programımız var, bunun meyvelerini alıyoruz diyebilirim. Çok güçlü oyuncularımız var. Herkes birbirine yardım ettikten sonra bu tablo ortaya çıktı. Biz de bu durumdan dolayı çok mutluyuz."

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"Hocanın gelmesiyle büyük bir ivme yakaladık. Yardımcılarının da büyük payı var bunda. Bizi çok iyi hazırlıyorlar, analizleri çok iyi yapıyorlar. Biz şu anda halimizden çok memnunuz. Yarın da kazanmak için sahada olacağız. İnşallah bu neşe, mutluluk yarın da devam eder."

"İsimler her zaman gelip geçici, önemli olan kulübün varlığıdır. Ben de kulübe bağlılığımı ortaya koymaya çalışıyorum. Bu kulübü çok seviyorum ve burada oynamaktan keyif alıyorum. Yarın zor bir maç olacak ama Alman ekolünü iyi bilen birisi de hocamızdır. İyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Takımda sakat, yorgun arkadaşlarımız var ama bu bir engel değil. Her zamanki kazanmak için sahada olacağız. Taraftarımıza yarın güzel bir galibiyet armağan etmek istiyoruz."

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"Daha önce de söyledim, her oyuncunun hayalidir milli takımda olmak. Ben de o futbolculardan birisi olmak istiyorum. Milli takıma geri dönmek istiyorum. Sergen Hoca ile iletişimimiz olmadı ama beklentim var. İnşallah o forma yeniden nasip olur. Cuma günü alarmı kurduk (Gülerek) Bekliyoruz."