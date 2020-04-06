Ozan Tufan ile Furkan Korkmaz, FIFA 20'de kozlarını paylaştı! Dostluk kazandı...

Koronavirüs salgının hem futbol hem de basketbolu derinden etkilediği şu günlerde, "Evde kal" ve "Oyunlarda Buluşalım" sloganıyla yola çıkan Ozan Tufan ile Furkan Korkmaz, kozlarını FIFA 20'de paylaştı.

İkili önce Juventus ve Liverpool ile oyuna başladı. İlk maçı Liverpool'la 4-1 Ozan kazanırken, rövanşı aynı skorla Furkan aldı ve kazananı belirleyecek son maça geçildi.

Son maçta Ozan Tufan, Fenerbahçe'yi seçerken, Furkan Korkmaz ise Roma ile oynamaya karar verdi ve Cengiz Ünder'i de kaptan olarak belirledi.

Ozan Tufan, sarı lacivertlilerin kalesinde Altay Bayındır'a şans verirken, savunma dörtlüsünü "Isla, Serdar Aziz, Luiz Gustavo, Hasan Ali" şeklinde oluşturdu. Orta sahayı kendisiyle Emre Belözoğlu'na emanet ederken, hücum hattını ise sağ kanatta Dirar, ortada Kruse, sol kanatta Rodrigues ve en ileride Muriqi yaptı.

Çekişmeli başlayan maçın ilk yarısında ilk gol, Cengiz Ünder ile Furkan'dan geldi ve Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncumuzun golü sonrası ekrana Cengiz Ünder gelince Ozan Tufan; "Baya benzetmişler Cengiz'i..." dedi.

Devre arasında Ozan Tufan; "Kaybetmemem lazım, uyuyamam. Güçsüz kaldı bizim çocuklar.." derken, Furkan Korkmaz da "Linç yersin..." dedi ve ikili şakalaştı.

Daha baskın olan taraf Fenerbahçe ile Ozan Tufan olurken, Furkan Korkmaz da kontra arayışlarını Cengiz Ünder ile yaparken "Yap şovunu Cengo..." diyerek ortamı neşelendirdi.

78'de Garry Rodrigues ile 1-1'i bulan Ozan Tufan, gol sonrası oyunun önerdiği "Alper-Kruse" değişikliği sonrası, "Alper'i oyuna alayım..." dedi.

Mücadele 1-1 bitti ve ikili dostluk mesajları vererek yayından ayrıldı.





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