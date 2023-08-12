Ozan Tufan hat-trick yaptı, Hull City kazandı

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in ikinci haftasında karşılaştığı Sheffield Wednesday'yi 4 golle mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Ozan Tufan, Hull City'nin ilk 3 golünü atarak hat-trick yaptı.
Ozan Tufan; 45+5, 58 ve 70. dakikalarda sahne alarak galibiyette büyük pay sahibi olurken dördüncü gol ise 85. dakikada Connolly'den geldi.
Sheffield Wednesday'in gollerini ise Delgado ve Michael Smith kaydetti.
Ligde ilk galibiyetini alan Hull City, 3 puanla 10. sırada yer aldı.
Puanla tanışamayan Sheffield Wednesday ise 23. sırada kaldı.
Hull City, Championship'in üçüncü haftasında Blackburn Rovers'a konuk olacak.