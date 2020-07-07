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GeriFutbol Ozan Tufan: 'Fenerbahçe için her şeyi yaparım!'
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Futbol
Haber Giriş: 07.07.2020 - 21:15,Son Güncelleme:

Ozan Tufan: 'Fenerbahçe için her şeyi yaparım!'

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Ozan Tufan: 'Fenerbahçe için her şeyi yaparım!'
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Fenerbahçe'de Jailson yerine Gençlerbirliği maçının ilerleyen dakikalarında stoper bölgesine geçen Ozan Tufan, değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı maçın büyük bir bölümünde stoper oynayan Ozan Tufan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Ozan Tufan, karşılaşma için şöyle konuştu;

''Maça kötü başladık, istediğimiz oyunu oynayamadık. Bu maçı kazansak daha farklı bir hal alabilirdi. Bugünkü oyun hayal kırıklığı. Ofansif de, defansif de kötü bir Fenerbahçe vardı sahada. Bugün stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil, o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardı, ben de geçtim. Fenerbahçe için ben her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem. Oranın oyuncusu olmayabilirim ama elimden geleni yaptım.''

Ozan Tufan: Fenerbahçe için her şeyi yaparım

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