Ozan Tufan: 'En güzel günlerimi Fenerbahçe'de yaşadım'

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Premier Lig ekibi Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, kulübün sosyal medya kanalına konuştu.

İşte Ozan Tufan'ın öne çıkan açıklamaları;

Beni okul takımı turnuvasında keşfettiler. Oradan Bursaspor'a transfer oldum. Ondan sonra Fenerbahçe'ye geçiş yaptım. Bursaspor'un bana kattıkları paha biçilemez

KARİYERİMİN EN GÜZEL GÜNLERİNİ YAŞADIM

Fenerbahçe'de hiçbir yerde görmediğim sevgi ve saygıyı gördüm. Kariyerimin en güzel günlerini Fenerbahçe'de yaşadım.

7 YIL ŞAMPİYON OLAMADIM AMA...

Fenerbahçe'de 7 yıl boyunca belki hiç şampiyon olamadım ama en güzel anları yaşadım. Zor günleri de yaşadım. Sonuçta buraya geldim. Hem Bursaspor'un, hem Fenerbahçe'nin çok büyük emeği var.

POGBA KIYASLAMASI...

Pogba çok büyük oyuncu, çok büyük karakter. Benim orada attığım gollerden sonra 'Pogba'dan iyi, şundan iyi..' Türkiye'de böyle bir sempatiklik var, beni de maçlardan sonra böyle ödüllendiriyorlar. Pogba gibi bir oyuncuyla aynı seviyede görmeler çok güzel.

İLK MAÇTA GOL BEKLİYORUM

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Oynadığım ilk maçta kendimden uzaktan bir gol bekliyorum. Kendime o konuda güveniyorum.