Ozan Tufan: 'Canımızı acıttı!'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Karadeniz ekibinde Mathias Lovik, Ozan Tufan ve Wagner Pina değerlendirmelerde bulundu.

LOVIK: 1 PUAN MUTLU ETMEZ

1 puan bizi mutlu etmez asla. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Üçüncü bölge ve savunmada hatalar sonucu 1 puanla ayrıldık bu maçtan.

Kulübede olduğumda oyuna girmeyi bekliyorum. Girince en iyisini vermek istiyorum. Bugün işler istediğimiz gibi gitmedi ama Başakşehir maçında kazanmak istiyoruz.

PINA: RAKİBİMİZ İYİ HAZIRLANMIŞTI

Bu maçın zor olacağını biliyorduk. İyi oynadığımız bir maçın ardından burada da güzel bir maç çıkarmak istedik. Bulduğumuz şansları değerlendirseydik kazanabilirdik. Rakibimiz bize iyi hazırlanmıştı. Haklarını vermek gerekir. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirseydik kazanabilirdik

OZAN TUFAN: CANIMIZI ACITTI

Öncelikle iyi başladığımız bir maçtı. Oyun kontrolü elimizdeydi. Hazırlandığımız, çalıştığımız her şey olumlu şekilde sahaya yansıyordu. Golü bulduk. Akabinde golü yedik, doğal olarak oyundan düştük. Böyle anlarda reaksiyon vermemiz lazımdı, veremedik. Sakatlarımız var, önemli oyuncularımız bizimle olmadı.

Derbiden sonra böyle maçları duygu olarak yaşamak lazım. Bugün o duygunun altındaydık. O bizim canımızı acıttı. Üzdüğümüz için taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Umarım bundan sonraki dönemde maçları en iyi şekilde 3'er puan ala ala gideriz