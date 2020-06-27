Ozan Tufan: "Bu gemiyi limana yanaştıracağız"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin son 2 golünü atan Ozan Tufan, maç sonunda konuştu.

İşte Ozan Tufan'ın açıklamaları;

Bu gemiyi limana yanaştıracağız. Yendiğimiz, geri dönüş yaptığımız için mutluyum. Performanstan dolayı ise mutsuzum. Kötü bir Fenerbahçe vardı sahada

PES ETMEDİĞİNİ GÖSTERDİK

İstediklerimizi sahaya yansıtamadık, son anda takımın gayretiyle maçı çevirdik. Fenerbahçe'nin ne şartlarda olsun pes etmediğini gösterdik.