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GeriFutbol Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart!
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Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart!

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Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart!
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Fenerbahçe'de takım kaptanlarından Ozan Tufan, Denizlispor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Milli futbolcu, 2-0’lık Başakşehir galibiyetinden beri ligde kazanamadıklarını hatırlattı.

Ozan, “Artık buna bir son vermemiz şart. Taraftarımız önünde oynayacak olmak, her zamanki gibi büyük bir avantaj. Denizlispor karşısında galip gelerek onları mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, takım arkadaşlarının son derece hırslı olduğunu belirterek, “Ligde gidebileceğimiz yere kadar gideceğiz. Ayrıca Türkiye Kupası’nı müzemize götüreceğiz. Bunları başaracak gücümüz var” diye konuştu.

Ozan Tufan: Artık buna bir son vermemiz şart

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