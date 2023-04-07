Ozan Tufan 2 gol attı, Hull City ile Sunderland 4-4 berabere kaldı

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Championship'in 40. haftasında Sunderland ile Hull City karşı karşıya geldi.

Mücadele 4-4'lük eşitlikle sona ererken Ozan Tufan iki gol kaydetti.

HEM SUNDERLAND HEM HULL CITY GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmanın 11. dakikada Ozan ile öne geçen Hull City, 21 ve 22. dakikalarda Gelhardt ile Diallo'nun kaydettiği gollere engel olamadı ve geriye düştü.

Bu kez Hull City, 25. dakikada Allahyar ve 66. dakikada Slater ile geri dönen taraf oldu.

Sunderland'de Diallo 73'te bir kez daha durumu eşitlerken 81'de Clarke skoru 4-3 yaptı.

Son sözü ise 90+8. dakikada Ozan Tufan penaltıdan söyledi.

Bu sonuçla birlikte Hull City'nin puanı 49, Sunderland'in 55 oldu.