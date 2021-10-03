Ozan Kabak'tan Premier Lig'de güne damga vuran slalom! Faul yapmak zorunda kaldılar...

Haberin Devamı

Ozan Kabak'ın forma giydiği Norwich City, Premier Lig'in 7. haftasında deplasmanda Burnley ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Norwich, bu sezon ilk puanını alırken kalesini de ilk kez gole kapattı.

OZAN KABAK'TAN MÜTHİŞ SLALOM

Norwich'te maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Ozan Kabak, maçın 49. dakikasında kendi ceza alanı önünden aldığı topu çalımlarla rakip ceza alanı önüne kadar taşıdı. Burnley savunması, ceza alanına girmek üzere olan Ozan'ı faulle durdurmak zorunda kaldı.

90 DAKİKA FORMA GİYDİ

Burnley - Norwich maçında 90 dakika sahada kalan Ozan Kabak, maç sonrası paylaşımında; "İlk puan, ilk gole kapama" ifadesini kullandı.

*Görüntüler S Sport'tan alınmıştır