Ozan Kabak'tan kötü haber!
Schalke, Ozan Kabak'ın 9-12 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı!
Spor Arena Dış Haber | Bundesliga ekibi Schalke 04 forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, Köln ile oynanan lig maçında sakatlanarak kenara gelmişti. 19 yaşındaki Ozan'ın yapılan kontrolleri sonrası bel omurlarında kırıklar bulunduğu tespit edildi.
Schalke'nin açıklamasına göre Ozan Kabak'ın 9-12 hafta sahalardan uzak kalacak. Milli Takımımızın, EURO 2020 Elemelerinde forma giyen futbolcularından Yusuf Yazıcı, Merih Demiral, Cenk Tosun ve Ozan Kabak büyük ihtimalle turnuvada forma giyemeyecek.
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