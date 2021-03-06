Ozan Kabak'tan İstanbul ve Şampiyonlar Ligi itirafı!

Liverpool'a devre arasında kiralık olarak transfer olan Ozan Kabak, kariyeri, hedefleri ve Premier Lig ekibindeki günleri hakkında S Sport'a açıklamalar yaptı.

İşte Ozan Kabak'ın sözleri;

Virgil van Dijk, benim idollerimden bir tanesiydi. Onunla tanışmak çok güzeldi. Bana çok güzel tavsiyelerde bulundu. Şu an bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor, umarım en yakın zamanda aramıza döner

NURİ ŞAHİN İLE MESAJLAŞTIK

Liverpool'a gelmeden önce Nuri Şahin'le mesajlaştık. Beni tebrik etti ve Klopp'un ne kadar harika birisi olduğunu söyledi. Nuri abi zaten Türk futbolunun en büyük yeteneklerinden bir tanesi. İnşallah ben de onun izinden giderim.

G.SARAY'DA GÜZEL MAÇLAR ÇIKARMIŞTIM

Şampiyonlar Ligi, benim için çok ayrı bir yerde. Şarkısını duymak bile beni çok gururlandırıyor. En son Galatasaray'da çok güzel maçlar çıkarmıştım ama galibiyet alamamıştık. Liverpool'da ise Leipzig'e karşı çok güzel bir galibiyet aldık. Ben de iyi oynadım

HEDEF HER ZAMAN ŞAMPİYONLUKTUR

Liverpool'un hedefi her zaman şampiyonluktur. Bu sene elimizden gelen her şeyi yapacağız ve kalan maçları kazanmak için çalışacağız. İnşallah Şampiyonlar Ligi potasında bitiririz.

FİNALİN İSTANBUL'DA OLMASI...

Liverpool 2 sene önce Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İnşallah bu sezon da kazanırız. Finalin İstanbul'da olması benim için ayrı bir motivasyon.