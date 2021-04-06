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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 15:33 | Son Güncelleme:

Ozan Kabak'tan İstanbul itirafı!

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Ozan Kabak'tan İstanbul itirafı!

Liverpool'da forma giyen Milli futbolcu Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi ve İstanbul hakkında itiraflarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Real Madrid ile karşılaşacak olan Liverpool'da Milli futbolcu Ozan Kabak açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ozan Kabak, ''Her sene burada oynamak en büyük hedefim. İnşallah sonu final olur diyorum. Çok heyecanlıyım. İstanbul, benim büyüdüğüm ve ilk profesyonel maça çıktığım şehir. Finalin İstanbul'da olması ve bizim de çeyrek finalde olmamız, benim için çok güzel bir tesadüf. Finalin İstanbul'da olması, bana ayrı bir motivasyon sağlıyor.'' sözlerini kullandı.

''TÜRK TARAFTARLAR GİBİSİNİ GÖRMEDİM''

İstanbul hakkında da konuşan genç futbolcu, ''Şu ana kadar Almanya'da ve İngiltere'de oynadım. Türk futbolseverler kadar ateşli, kendi takımına bağlı ve içten seven başka futbol seyircisi görmedim. İstanbul'da oynayıp o kupayı kaldırmak benim için çok büyük bir hayal. İnşallah gerçekleşir.'' dedi.

Ozan Kabaktan İstanbul itirafı

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