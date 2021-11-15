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Ozan Kabak'ın yeni teknik direktörü resmen belli oldu!

#Norwich City#Ozan Kabak#Dean Smith
Ozan Kabakın yeni teknik direktörü resmen belli oldu

İngiltere Premier Lig'de milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın forma giydiği Norwich City'de teknik direktörlük görevine Dean Smith getirildi.

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Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın Norwich City'deki yeni teknik direktörü Dean Smith oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Dean Smith ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

50 yaşındaki teknik direktörün yardımcılığını ise bir dönem Leicester City'yi çalıştıran Craig Shakespeare'in üstleneceği belirtildi.

BİR HAFTA ÖNCE ASTON VILLA'DAN KOVULMUŞTU

Dean Smith'in Aston Villa'daki görevine 7 Kasım'da son verilmişti. Norwich City ise aynı gün Daniel Farke ile yollarını 10 gün önce ayırmıştı.

Aston Villa'yı 2018-2019 sezonunda Championship'ten Premier Lig'e çıkaran ve kulüp rekoru 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan Dean Smith, bu sezon ise ligde üst üste 5 yenilgi yaşanmasının ardından takımdan gönderilmişti.

Ozan Kabakın yeni teknik direktörü resmen belli oldu

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#Norwich City#Ozan Kabak#Dean Smith

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