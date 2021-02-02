Ozan Kabak'ın yeni takımı Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki Tottenham maçında sakatlanan Matip'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.



29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.



Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in de sakat olması nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Liverpool, ara transfer döneminde Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

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