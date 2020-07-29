Ozan Kabak'ın müthiş yükselişi

Spor Arena - Ali Naci Küçük / Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke 04’te forma giyen Ozan Kabaklı, futbol tarihinde benzerine az rastlanan bir yükselişe imza attı. Henüz 20 yaşında olan defans oyuncusu, sadece 2 yılda değerini tam 233 kat artırdı.

Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, 2018-19 sezonunun ilk yarısında piyasa değeri 150 bin Euro iken A takımda oynamaya başladı. Sarı kırmızılı takımdaki 13 maçlık performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper, Ocak 2019’da Almanya 1. Ligi ekibi Stuttgart’a imza atarken, Galatasaray’a tam 11 milyon Euro bonservis parası kazandırdı.

STUTTGART 6 AYDA 4 MİLYON EURO KAR ETTİ

Stuttgart'ta da az sayıda (17) maç oynamasına rağmen üstün yetenekleriyle dikkat çeken Ozan, 6 ay sonra 15 milyon Euro’ya Schalke 04’e satıldı. Schalke formasıyla çıktığı 28 maçta 3 gol kaydeden 20 yaşındaki milli futbolcu, bu kez İnglitere Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’dan teklif aldı. 8.5 milyon Euro’ya Zenit’e satılan Dejan Lovren’in yerine stoper arayan İngiliz kulübü, Ozan Kabak’ta karar kıldı. Liverpool yönetimi oyuncunun transferi için görüşmelere başlarken, Schalke sadece 1 yıl önce 15 milyon Euro’ya satın aldığı Ozan için tam 35 milyon Euro istedi.

SATILIRSA GALATASARAY DA 'YETİŞTİRME PAYI' ALACAK

Liverpool'un Ozan Kabak’ı tercih etmesinde teknik direktör Jürgen Klopp’un Borussia Dortmund’u çalıştırdığı dönemde yardımcısı olan Schalke 04’ün hocası David Wagner’le yaptığı görüşme büyük rol oynadı.



Wagner, oyuncunun saha içi performansı ve özel yaşamı hakkında olumlu rapor verince Liverpool yönetimi transfer çalışmalarına başladı. 2-3 hafta içinde sonuçlanması beklenen bu transfer gerçekleşirse Galatasaray da ciddi bir gelir elde edecek. Stuttgart’a satışından 11 milyon Euro kazandıran Ozan, eğer 35 milyon Euro’ya Liverpool’a giderse, Galatasaray bu rakamın yüzde 5’i oranında yani 1 milyon 750 bin Euro yetiştirme payı alacak.

OZAN'IN PİYASA DEĞERİ

2018 Temmuz

150 bin Euro

2018 Ekim

500 bin Euro

2019 Ocak

11 milyon Euro

2019 Temmuz

15 milyon Euro

2019 Aralık

22 milyon Euro

2020 Mart

32 milyon Euro

2020 Temmuz

35 milyon Euro

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