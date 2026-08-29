Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a puan getirmedi!

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Köln ile Hoffenheim, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında karşı karşıya geldi.

Cologne Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi 3-2 kazandı.

Köln'e 3 puanı getiren golleri; 51. dakikada Said El Mala ve 72. ile 82. dakikalarda Thijs Dallinga kaydetti.

Hoffenheim'ın ise 27. dakikada Adam Daghim ve 67. dakikada Ozan Kabak ile bulduğu goller puana yetmedi.

Bu sonucun ardından Hoffenheim yeni sezona puansız başladı. Köln ise sezonu 3 puanla açtı.