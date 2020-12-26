Ozan Kabak transferi için adaylar çoğalıyor! Dev teklif...

Schalke 04, Bundesliga'da tarihinin en kötü günlerini geçiriyor ama takımın genç stoperi Ozan Kabak, performansıyla Avrupa takımlarının dikkatini çekmeyi başarıyor. Milli futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken teklifler de yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Sky Sports'un haberine göre Ozan Kabak ile en ciddi şekilde ilgilenen takımlar Liverpool, Manchester United ve Leipzig. Bayern Münih ve Milan'ın da Ozan'ı listelerinde tuttuğu belirtiliyor.

OZAN KABAK İÇİN ÇILGIN TAKAS

Bu sezon stoper bölgesinde yaşadığı sakatlık problemleri ile canı yanan Liverpool'un defans hattını güçlendirmek için Ozan'ı çok istediği ve bu transfer için takas yolula Divock Origi'yi Schalke'ye teklif edeceği kaydedildi.

ALMANYA'DAN TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Leipzig'in de yüksek bonservis ücretiyle satmayı düşündüğü Dayot Upamecano'nun boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak istediğine yer verildi. Kicker'ın haberine göre Upamecano'yu 42 milyon euroya satmayı düşünen Leipzig, bu boşluğu Ozan ile dolduracak.

2020'DE GALİBİYETİ YOK

Bundesliga'da 29 maçtır kazanamayan ve 2020'yi galibiyetsiz kapatan Schalke'nin ekonomik olarak da zor günler geçirdiği ve bu nedenle başta Ozan Kabak olmak üzere yıldız futbolcularını satmaya karar verdiği belirtildi. Ozan için sezon başı Milan'ın teklifi olmuş ancak Alman ekibi bu teklifi kabul etmemişti.

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