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GeriFutbol Ozan Kabak tarihe geçti! Performansıyla Klopp'tan da övgü aldı...
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Futbol
Haber Giriş: 17.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ozan Kabak tarihe geçti! Performansıyla Klopp'tan da övgü aldı...

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Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk futbolcu olan Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldığı Leipzig karşılaşmasında performansıyla göz doldurdu.

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  • Leipzig - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Leipzig - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Leipzig - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Leipzig - Liverpool maçından öne çıkan fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Spor Arena / Detay - Almanya ekibi Leipzig ile İngiltere temsilcisi Liverpool arasındaki karşılaşma, iki ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden aldığı tedbirler sebebiyle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynandı.

PERFORMANSI GEÇER NOT ALDI

Liverpool'un Almanya ekibi Schalke 04'ten kiraladığı milli futbolcu Ozan Kabak, Leipzig ile oynanan müsabakada ilk 11'de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Liverpool forması giyen Ozan Kabak, mücadelede 90 dakika görev yaparken performansıyla geçer not aldı.

RAKİBE TOP BIRAKMADI

Liverpool'da Henderson'la birlikte savunmada görev alan 20 yaşındaki futbolcu, özellikle kazandığı ikili mücadelelerle dikkat çekti.

RB Leipzig 0-2 Liverpool / Maç sonucu
RB Leipzig 0-2 Liverpool / Maç sonucu

İkili mücadelelerden 7 kez galip çıkan Ozan, 3 kez de sahipsiz top kazanma başarısı gösterdi.

Ozan Kabak tarihe geçti Performansıyla Klopptan da övgü aldı...

YÜKSEK PAS ORTALAMASI

67 kez topla buluşan milli savunmacı, yüzde 84,3'lük pas ortalamasıyla oynadı.

Oyunuyla savunmada güven veren genç yıldız, 2 kez tehlikeli bölgeden top uzaklaştırırken 3 de pas arası yaptı.

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LIVERPOOL'DA MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Sosyal medya hesabından maçın adamını seçen Liverpool'da Ozan, aldığı yüzde 56,3'lük oyla maçın adamı seçildi.

HERKES ONDAN BAHSETTİ

Leipzig maçında iyi bir görüntü veren Ozan, sosyal medyada büyük övgü toplarken TT listesine girdi. Birçok futbolsever, genç yıldızın çok iyi bir performans ortaya koyduğu yönünde mesaj paylaştı.

İngilterenin gündeminde Ozan Kabak var Sezon sonu opsiyonu hazır...
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TARİHE GEÇTİ

Ayrıca milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir İngiltere takımının formasını giyen ilk Türk oldu.

Ozan Kabak bir İngiliz takımının formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk oyuncu olurken İngiliz kulüpleriyle bu turnuvada boy gösteren 76’ncı farklı ülke vatandaşı oldu.

Ozan Kabak tarihe geçti Performansıyla Klopptan da övgü aldı...

OZAN: "BUGÜN BENİM İÇİN ÖZEL"

Liverpool'la Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında çıkmaktan ötürü mutlu olduğunu belirten Ozan, "Liverpool'a yeni geldim. Zamana ihtiyacım var. Bu maç benim için önemliydi. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'da ilk maçım ve ilk galibiyetim. Bugün benim için özel. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.

"KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Oyunu kontrol eden taraf olduklarını belirten Ozan, "İkinci yarıda bazı pozisyonlarda birkaç hata yapmış olmamıza rağmen oyunu kontrol eden taraftık. Ön alanda iyi baskı kurarak rakibi hataya zorladık. Golleri bulduk. Kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

KLOPP: "SAHADAKİ DURUŞU ÇOK İYİYDİ"

Genç futbolcunun maç sonu Leipzig performansını değerlendiren Jürgen Klopp, "Ozan'ın performansından çok memnunum. Sahadaki duruşu çok iyiydi." şeklinde konuştu.

Ozan Kabak tarihe geçti Performansıyla Klopptan da övgü aldı...

Ozan Kabak tarihe geçti Performansıyla Klopptan da övgü aldı...

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