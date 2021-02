Ozan Kabak resmen Liverpool'da! Klopp öve öve bitiremedi

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.



Liverpool'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ozan Kabak'ın Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

Transferine ilişkin işlemlerini Almanya'da tamamlayan Ozan Kabak'ın bu hafta içi Liverpool şehrine geleceğinin kaydedildiği açıklamada, genç futbolcunun Almanya'da Schalke 04'ün yanı sıra Stuttgart'ta forma giydiği, Galatasaray'da oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da görev yaptığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ozan Kabak'ın Liverpool'da 19 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

GALATASARAY DA KAZANACAK

Liverpool'un Ozan Kabak'ı sezon sonunda bonservisiyle alması durumunda sarı kırmızılı kulüp de para kazanacak.

TERİM'DEN TEBRİK MESAJI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından Liverpool'a transferi olan eski öğrencisi Ozan Kabak için paylaşım yaptı.

2018-19 sezonunda Galatasaray'da forma şansı veren Terim, Ozan Kabak için başarı dileklerinde bulundu.

Terim, Ozan Kabak için "Güvenimi, gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadelerini kullandı.

Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon euro bonservis ücretiyle Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu.

JURGEN KLOPP: OZAN KABAK ÇOK BÜYÜK BİR YETENEK



Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Ozan Kabak’ın çok büyük bir yetenek olduğunu ve birlikte çalışmak için sabırsızlandığını söyledi.



Ozan Kabak’ın Liverpool’a transfer olmasının ardından Jürgen Klopp, kulübün resmi internet sitesine özel açıklamalarda bulundu.



Klopp, Schalke 04’te bir dönem Ozan Kabak ile birlikte çalışmış olan eski arkadaşı teknik direktör David Wagner ile genç oyuncu hakkında görüştüklerini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: "Dave onun hakkında zaten çok çok olumluydu. Almanya’ya çok genç yaşta geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğundan emindi. Şu anda sadece 20 yaşında. Almanya’daki ikinci kulübünde oynuyor; Schalke de maalesef şu anda kötü bir konumda. Onun transfer etmek adına harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyorduk. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi, istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu Ozan’a sunabiliriz. Artık 20 yaşında da olsanız hata yapmanıza izin verilmiyor. O gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyoruz. Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti., Türkiye’de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce Stuttgart’a, ardından Schalke’ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk."

OZAN KABAK'TAN SCHALKE 04'E VEDA MESAJI

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool'un kiralık olarak kadrosuna kattığı milli futbolcu Ozan Kabak, ayrıldığı Almanya'nın Schalke 04 Kulübü için veda mesajı yayımladı.



Ozan Kabak, transferinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından İngilizce ve Türkçe olarak paylaştığı mesajda, "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke 04 Kulübünden bugün itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke 04 Kulübü en kısa zamanda layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke 04 taraftarlarına sevgi ve saygılarımla..." ifadelerini kullandı.

Alman kulübünün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda Ozan Kabak için, "Ozan, sana gelecekte her şeyin en iyisini ve başarılarının devamını dileriz." dilekleri iletildi.

VAN DIJK'İN YERİNE OZAN

Premier Lig'in 5. haftasında oynanan Everton maçında kaleci Pickford'un müdahalesiyle sakatlanan Hollandalı savunmacı sezonu kapatmıştı.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...