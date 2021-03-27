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Ozan Kabak, Norveç maçında forma giyemeyecek
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4 golle bozguna uğratan Milli Takım'da Ozan Kabak, Norveç'le oynanacak maçta oynamayacak.
Soğuk algınlığı bulunan Ozan Kabak, Norveç karşısında forma giyemeyecek.
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