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GeriFutbol Ozan Kabak, Norveç maçında forma giyemeyecek
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Futbol
Haber Giriş: 27.03.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Ozan Kabak, Norveç maçında forma giyemeyecek

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Ozan Kabak, Norveç maçında forma giyemeyecek

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ozan Kabak rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı 4 golle bozguna uğratan Milli Takım'da Ozan Kabak, Norveç'le oynanacak maçta oynamayacak.

Soğuk algınlığı bulunan Ozan Kabak, Norveç karşısında forma giyemeyecek.

Ozan Kabak, Norveç maçında forma giyemeyecek

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