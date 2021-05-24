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Ozan Kabak, milli takım için İstanbul’a geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’da forma giyen Ozan Kabak, EURO 2020 öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım’ın Antalya kampına katılmak üzere Türkiye’ye geldi.
Ozan Kabak, Birmingham’dan kalkan Türk Hava Yolları’na ait uçakla saat 17.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.
Genç savunmacı, havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. 21 yaşındaki oyuncunun akşam saatlerinde Antalya’ya giderek A Milli Takım’ın kampına dahil olması bekleniyor.