Ozan Kabak, Liverpool'un Real Madrid maçında ilk 11'de olacak mı? Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

REAL MADRID

- Atletico Madrid'in takıldığı haftada Eibar karşısında hata yapmayan ve 2-0 kazanan Real Madrid, La Liga'da şampiyonluk yarışına iyice ortak oldu.

- Dani Carvajal ve Sergio Ramos sakatlıkları, Eden Hazard ise henüz hazır olmaması nedeniyle TD Zinedine Zidane'nın açıkladığı maç kadrosunda yer almadı.

- Gole en yakın isim Karim Benzema olacak, arkasında da Marco Asensio görev yapacak. Alvaro Odriozola iyileşti ancak sağ tarafta bir kez daha Lucas Vazquez göreceğiz.

- "Modric, Casemiro & Kroos" orta sahasının "Thiago, Fabinho & Wijnaldum" karşısındaki performansı merak konusu...

LIVERPOOL

- Milli ara dönüşünde Arsenal'i deplasmanda 3-0'la geçen Liverpool'da tam 6 eksik var!

- Joe Gomez, Jordan Henderson, Caoimhin Kelleher, Joel Matip, Divock Origi ve Virgil van Dijk sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı.

- Savunmanın ortasında milli futbolcumuz Ozan Kabak forma giyecek, yanında Nathaniel Phillips'le oynayacak.

- Bu ikili Arsenal karşısında da beraber oynamıştı ve maçtan sonra hem TD Jürgen Klopp'tan övgü aldılar hem de Ozan, savunma partneri Phillips'le olan uyumunun gün geçtikçe arttığının altını çizmişti.

- Hücumda Mohamed Salah ve Sadio Mane'nin yerleri garanti; kenardan gelip 2 gol atan Diogo Jota, Roberto Firmino'dan formayı kapmış olabilir.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Real Madrid iç sahada oynadığı son 6 resmi maçın hiçbirinde ilk yarılarda gol yemedi, maç sonlarında da sahadan yenilgiyle ayrılmadı. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Liverpool deplasmanda oynadığı son 4 resmi maçı gol yemeden kazandı!

- Real Madrid ile Liverpool, İspanyol ekibinin 3-1 kazandığı 2018 finalinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Real Madrid kazanır" oldu!

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Liverpool'da forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın antrenman görüntüleri...