Ozan Kabak, Liverpool'da ilk maçına bugün çıkıyor! Klopp açıkladı...

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Fabinho'nun yeniden sakatlanmasının ardından Ozan Kabak'a Leicester City maçında forma verebileceğini söyledi. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Klopp; "Savunmamıza yeni katılan Ozan Kabak genç yaşına rağmen çok sakin bir oyuncu, öğrenmeye açık. İyi bir savunmasının yapacağı gibi önüne çıkacak her mücadeleye rahatça girebilir. Genç yaşına rağmen büyük bir kalabalık önünde oynamaya alışkın. Ben onun yaşındayken bunu yapamazdım ama tribünde 200 kişi olsa bile keyif alırdım. Şimdi ise tribünde az kişi olduğu için her sesi duyuyorsunuz. Bir hata yapsanız anında hakkınızda yapılan yorumları kelime kelime duyabilirsiniz ama Ozan'ın bunda sorun yaşamayacağını sanıyorum. Takım oyunumuza adapte olmak için ilk günden doğru işleri yaptığını söyleyebilirim. Fabinho'nun da yokluğunda bir karar vereceğim ve bunu Leicester City maçında göreceksiniz." diye konuştu.

Liverpool, Premier Lig'de bugün 15:30'da Leicester City ile deplasmanda karşılaşacak. Geçen sezonun şampiyonu Liverpool, ligde oynadığı son 9 maçta 2 kez kazanabildi, 3 kez berabere kalan Kırmızılar 4 de mağlubiyet yaşadı.

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