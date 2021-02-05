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GeriFutbol Ozan Kabak, Liverpool-Manchester City maçında oynayacak mı? Klopp açıkladı!
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Futbol
Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:22 | Son Güncelleme:

Ozan Kabak, Liverpool-Manchester City maçında oynayacak mı? Klopp açıkladı!

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Liverpool menajeri Jürgen Klopp, pazar günü oynanacak Manchester City maçında yeni transferi Ozan Kabak'ın forma giyme ihtimali üzerine konuştu.

Jürgen Klopp'un Ozan Kabak'ın Manchester City'ye karşı oynayıp oynamayacağıyla ilgili sözleri şu şekilde:

"İdeal bir dünyada, defansif aksiyonları çalışmak için birkaç haftaya ihtiyacınız olur. Ozan Kabak ile dün bir analiz toplantısı yaptık ve aksiyonlarımızı kendisine gösterdik. Bugün ve yarın çalışmalarımız sürecek, maç gününe bakacağız."

Ozan Kabak, Liverpool-Manchester City maçında oynayacak mı Klopp açıkladı

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