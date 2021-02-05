Ozan Kabak, Liverpool-Manchester City maçında oynayacak mı? Klopp açıkladı!

Jürgen Klopp'un Ozan Kabak'ın Manchester City'ye karşı oynayıp oynamayacağıyla ilgili sözleri şu şekilde:

"İdeal bir dünyada, defansif aksiyonları çalışmak için birkaç haftaya ihtiyacınız olur. Ozan Kabak ile dün bir analiz toplantısı yaptık ve aksiyonlarımızı kendisine gösterdik. Bugün ve yarın çalışmalarımız sürecek, maç gününe bakacağız."

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