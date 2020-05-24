Ozan Kabak ilk 11'e dönüyor mu? Schalke'nin Augsburg önünde iddaa oranı...

Bu bir ilandır

SCHALKE - AUGSBURG

Salgın dönüşünde Ruhr derbisine çıkan Schalke, Dortmund'a karşı gelememiş ve sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

"Todibo, Sane, Nastasic" savunma üçlüsüyle derbiye çıkan TD David Wagner, Augsburg karşısında revizyona gidebilir...

"Ozan Kabak'ın son durumuna maçtan önce bakacağız ve ona göre karar vereceğiz. Jean-Clair Todibo'nun yokluğunda ona ihtiyacımız olabilir..." diyen Wagner, Todibo dışında hücumun önemli parçası Amine Harit'ten de faydalanamayacak. Omar Mascarell ve Benjamin Stambouli de henüz iyileşmedi.

Augsburg ise Wolfsburg'a 2-1 kaybetmiş ve son 10 lig maçında 9. kez sahadan 3 puan sevinci yaşayamadan ayrılmıştı.

Karantina kurallarını hiçe sayıp diş macunu almak için kampı terk eden TD Heiko Herrlich de takımın başında değildi, Schalke maçıyla birlikte yeniden yedek kulübesine dönüyor...

Bundesliga'daki tüm maçlar koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanıyor!

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında Schalke'nin ev sahipliğinde oynanan son 8 resmi maçta Augsburg galibiyeti bulunmuyor.

- Augsburg deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını kaybetti, Schalke ise ligdeki son 8 maçını kazanamadı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Schalke kazanır" oldu!

%39'luk kesim geçtiğimiz hafta Dortmund'a farklı kazanan Schalke'nin, telafiyi Augsburg karşısında yapacağını düşünüyor.

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

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Thomas Müller'den Augsburg ağlarına nefis bir gol! İzleyelim...