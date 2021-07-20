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GeriFutbol Ozan Kabak için 9.5 milyon euro! Son Dakika Transfer Haberleri
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Futbol
Haber Giriş: 20.07.2021 - 08:19 | Son Güncelleme:

Ozan Kabak için 9.5 milyon euro! Son Dakika Transfer Haberleri

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Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı ısrarla kadrosuna katmak isteyen Premier Lig ekibi kesenin ağzını açtı. Alman ekibi beklemeye geçti.

Leicester, Ozan Kabak için Schalke'ye 9,5 milyon euro önerdi... Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin kadrosunda bulunan milli futbolcu Ozan Kabak'ın adı Leicester City ile anılmaya devam ediyor.

Alman basınından Fussballtransfers.com'un haberine göre Premier Lig ekibi, 21 yaşındaki başarılı stoper için harekete geçti. Leicester'ın Ozan'ın transferi karşılığında Schalke'ye 9,5 milyon euro önerdiği öğrenildi. 25 milyon bonservis bedeli bulunan Ozan Kabak için beklentilerin altında olan bu teklif için Alman kulübü henüz yanıt vermedi.

 

Transfere izin çıkmıştı

Önümüzdeki sezon Bundesliga 2'de mücadele edecek olan Schalke, Ozan Kabak'a geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri yapabilmesi için izin vermişti.

Ozan Kabak için 9.5 milyon euro Son Dakika Transfer Haberleri

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