Ozan Kabak için 7 milyon euro! Anlaşma sağlandı, işte yeni adres...

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Milli futbolcu Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu... Geçtiğimiz günlerde Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın Schalke'de satış listesine konulan Ozan Kabak'la ilgilendiği iddia edilmişti. Ancak Ozan'ın adresi Bundesliga oldu.

Schalke 04'ün sportif direktörü Rouven Schröder "Gerçek şu ki Ozan gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasını yapmıştı.

HOFFENHEIM BONSERVİSİNİ ALIYOR

Hoffenheim, Schalke 04'ün satış listesine koyduğu Türk milli stoper Ozan Kabak için devreye girdi. Yapılan görüşmeler sonunda 7 milyon euro ve bonuslar karşılığı anlaşma sağladı.

11 MİLYON EUROYA STUTTGART'A GİTMİŞTİ

2018 yılında Galatasaray 'dan 11 milyon Euro karşılığında Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak daha sonra Schalke 04, Liverpool, ve Norwich City'de forma giymişti.

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Ozan Kabak'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

GALATASARAY ALTYAPISININ MEYVESİ

Ozan Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

2018-19 sezonunda kulübü Stuttgart'ın küme düşmesiyle sözleşmesinde yer alan "oynadığı kulüp küme düşerse 15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi doğrultusunda, 30 Haziran 2019 tarihinde, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 tane de gol kaydetti.

Kabak, İngiltere'de ise Liverpool, ve Norwich City formalarını terletti.