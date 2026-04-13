Ozan Kabak, Hoffenheim'da kaldı! İşte serbest kalma bedeli

Haberin Devamı

Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim, milli futbolcu Ozan Kabak'la yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Kicker'ın haberine göre; Hoffenheim ile Ozan Kabak, Haziran 2030'a dek sürecek yeni sözleşmeye imza attı.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

Yapılan yeni sözleşmede bir serbest kalma maddesi olduğu ancak bunun 2027 yazından önce devreye giremeyeceği belirtilirken, bu maddenin 2027 yazından itibaren 25 milyon Euro karşılığında aktifleştirebileceği kaydedildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KULÜBÜN ELİ GÜÇLENDİ

Hoffenheim'ın Ozan Kabak'ın sergilediği performanstan çok memnun olduğu ve şu an için ayrılığı düşünmediği, ancak yaz aylarında gerçekleşecek olan 2026 Dünya Kupası sonrasında büyük kulüplerin milli futbolcuyla ilgilenmesi durumunda yeni sözleşme sayesinde pazarlık masasına eli güçlü bir şekilde oturacağı ifade edildi.

Haberin Devamı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Sakatlığını atlattıktan sonra takımın değişmezlerinden olan Ozan Kabak, bu sezon Hoffenheim formasıyla çıktığı 21 maçta 4 gol kaydetti.