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Futbol
Haber Giriş: 13.05.2020 - 12:06,Son Güncelleme:

Ozan Kabak: Futbola dönüyoruz, son 4...

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Ozan Kabak: Futbola dönüyoruz, son 4...
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Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, futbola dönmek için sabırsızlanıyor.

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, liglerin başlaması için geri sayıma geçti.

Futbola geri dönmek için sabırsızlanan milli futbolcu, maskeyle çalıştığı son idmandan fotoğraflar paylaşarak, "Sahadayız, yüzümüz gülüyor. Futbola dönüyoruz. Son 4" ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da kalan maçlar 16 Mayıs'tan itibaren seyircisiz olarak oynanacak.

 

Ozan Kabak: Futbola dönüyoruz, son 4...

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