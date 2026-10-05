Ozan Kabak: 'Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağız!'

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile karşılaşacakları Renato Dall'Ara Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Ozan Kabak soruları yanıtladı.

Grupta ilk üç maçın istedikleri gibi geçmediğini belirten Ozan, "Bizden olan beklentinin farkındayız, büyük beklenti var ama gerçekçi olmak da gerekiyor. Üç zorlu rakibe karşı oynadık, hatalar yaptık ama önemli olan buradan ders çıkararak yolumuza devam etmek. Yarın da iyi mücadele vererek, iyi bir perormansla ülkemize dönmek istiyoruz. İyi oyuncularız gerçekten iyi de çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz, onların gücünün de farkındayız. Onlara karşı ülkemizdeki maçta özellikle ilk yarı istediğimiz gibi geçmedi ama bu sefer daha farklı olacağına inanıyorum, yarın iyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Takım içinde çok iyi bir birliktelik olduğunun altını çizen Ozan Kabak, "Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. İşler iyi gittiğinde de böyleydi işler kötü gidiyor ama biz yine birlik olmaya devam ediyoruz. Düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımıza eminim buna yürekten inanıyoruz hepimiz. Gol sorununa gelecek olursak, defans olarak fazla gol yiyoruz ama bunun üzerine gidiyoruz, antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık. Kazanmanın bir yolu da gol yememek, az gol yemek, umarım biz de bu yolda daha iyi adımlar atarız." değerlendirmesinde bulundu.