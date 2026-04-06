Ozan Kabak, Bundesliga'da kalıyor! İmza çok yakın

Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim, bu sezon performansını iyice yükselten Ozan Kabak'ı takımda tutuyor.

Hoffenheim’da sergilediği istikrarlı performansla birçok kulübün dikkatini çeken Ozan Kabak için karar verildi.

İMZA YAKIN

Sky'da yer alan habere göre; Hoffenheim yöneticileri Andreas Schicker ve Frank Pajduch, milli oyuncuyu kadroda tutmak için düğmeye bastı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edilirken, anlaşmanın kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

25 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmayı planladığı ifade edildi.

Ozan Kabak'ın ismi, geçtiğimiz günlerde altyapısından yetiştiği Galatasaray ile de anılmıştı.

Bu sezon Hoffenheim formasıyla 20 maça çıkan milli ssavunmacı, 4 gol kaydetti.