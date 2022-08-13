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Ozan Kabak attÄ±, Hoffenheim kazandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ozan Kabak#Hoffenheim#Bundesliga
Ozan Kabak attÄ±, Hoffenheim kazandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: AÄŸustos 13, 2022 18:42

Bundesliga'nÄ±n ikinci haftasÄ±nda Hoffenheim, Ozan Kabak'Ä±n gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta Bochum'u 3-2 maÄŸlup etti. BÃ¶yleceÂ Hoffenheim bu sezonki ilk galibiyetini Bochum karÅŸÄ±sÄ±nda aldÄ±.Â

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Almanya Ligi'nin ikinci haftasÄ±nda milli oyuncumuz Ozan Kabak'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Hoffenheim, Bochum'u konuk etti.

Bochum, Simon Zollerin 10 ve 13â€™Ã¼ncÃ¼ dakikalarda attÄ±ÄŸÄ± gollerle karÅŸÄ±laÅŸmada skoru 2-0â€™a getirdi.

Hoffenheim Ã¶nce 14â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Christoph Baumgartnerâ€™Ä±n golÃ¼yle farkÄ± 1â€™e indirdi, ardÄ±ndan milli oyuncu Ozan KabakÄ±n 23'Ã¼ncÃ¼ dakikada attÄ±ÄŸÄ± gol ile skoru eÅŸitledi: 2-2.

Ä°lk yarÄ± bu skorla sona erdi. Ä°kinci yarÄ±da Hoffenheimâ€™da Andrej Kramaric, 59â€™uncu dakikada penaltÄ±dan faydalanamadÄ±.

Ev sahibi ekip, 88â€™inci dakikadaÂ Munas Dabburun golÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸmada ilk kez Ã¶ne geÃ§ti: 3-2.

Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca Hoffenheim, sahadan 3-2 galip ayrÄ±ldÄ±.

Hoffenheim ligin 3â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda 20 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Bayer Leverkusen ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

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#Ozan Kabak#Hoffenheim#Bundesliga

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