Ozan Kabak attÄ±, Hoffenheim kazandÄ±

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Almanya Ligi'nin ikinci haftasÄ±nda milli oyuncumuz Ozan Kabak'Ä±n formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Hoffenheim, Bochum'u konuk etti.
Bochum, Simon Zollerin 10 ve 13â€™Ã¼ncÃ¼ dakikalarda attÄ±ÄŸÄ± gollerle karÅŸÄ±laÅŸmada skoru 2-0â€™a getirdi.
Hoffenheim Ã¶nce 14â€™Ã¼ncÃ¼ dakikada Christoph Baumgartnerâ€™Ä±n golÃ¼yle farkÄ± 1â€™e indirdi, ardÄ±ndan milli oyuncu Ozan KabakÄ±n 23'Ã¼ncÃ¼ dakikada attÄ±ÄŸÄ± gol ile skoru eÅŸitledi: 2-2.
Ä°lk yarÄ± bu skorla sona erdi. Ä°kinci yarÄ±da Hoffenheimâ€™da Andrej Kramaric, 59â€™uncu dakikada penaltÄ±dan faydalanamadÄ±.
Ev sahibi ekip, 88â€™inci dakikadaÂ Munas Dabburun golÃ¼ ile karÅŸÄ±laÅŸmada ilk kez Ã¶ne geÃ§ti: 3-2.
Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca Hoffenheim, sahadan 3-2 galip ayrÄ±ldÄ±.
Hoffenheim ligin 3â€™Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda 20 AÄŸustos Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Bayer Leverkusen ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
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