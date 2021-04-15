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GeriFutbol Ozan Kabak Anfield Road'da yıkıldı! Jurgen Klopp'un kararı geceye damga vurdu...
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Futbol
Haber Giriş: 15.04.2021 - 08:42 | Son Güncelleme:

Ozan Kabak Anfield Road'da yıkıldı! Jurgen Klopp'un kararı geceye damga vurdu...

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Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile 0-0 berabere kalarak yarı final şansını kaçırmalarının ardından yıkıldı. Geceye Jurgen Klopp'un verdiği karar damga vurdu.

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile golsüz berabere kalan Liverpool, ilk müsabakayı 3-1 kaybetmesi sebebiyle turnuvaya veda eden taraf oldu.

Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Ozan Kabak, 60 dakika sahada kaldı. Liverpool'un mutlak gol bulması gerektiği için son yarım saat kala Diogo Jota'yı sahaya süren Jurgen Klopp, Ozan Kabak'ı kenara aldı.

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Ozan Kabak Anfield Roadda yıkıldı Jurgen Kloppun kararı geceye damga vurdu...

İSABET YÜZDESİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyunda kaldığı süre boyunca 50 kez pas yapan milli savunmacı, %84'lük isabet yüzdesi yakaladı. Ozan Kabak ayrıca Real Madrid yarı sahasında ise %76.5 gibi yüksek bir isabet yüzdesiyle oyun kurdu.

Anfield Road'da girdiği 3 hava topundan 2'sini kazanan genç savunmacı, 5 ikili mücadelen de 3'ünü kazanmayı bildi. Ozan Kabak ayrıca 1 kez tehlikeli Real Madrid atağı uzaklaştırdı. 21 yaşındaki stoperin tek şut denemesi ise kaleyi bulmadı.

6.7 VERİMLİLİK PUANI 

James Milner'la birlikte aynı anda oyundan alınan Ozan Kabak, mücadeleyi 6.7 verimlilik puanıyla tamamladı. James Milner ise 6.6 verimlilik puanında kaldı. Liverpool'da verimlik puanı bazında Ozan Kabak'ın gerisinde kalan bir diğer isim ise 82 dakika sahada kalan Sadio Mane (6.3) oldu.

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