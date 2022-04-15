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Ozan Ergün kimdir? Hakem Ozan Ergün hakkında bilgiler

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Ozan Ergün kimdir Hakem Ozan Ergün hakkında bilgiler

Ozan Ergün, kariyerinde ilk Süper Lig maçını yönetecek olması dolayısıyla kariyeri ve biyografisi ile merak edilen isim oldu. Peki, Hatayspor Sivasspor maçı ile ilk kez bir Süper Lig maçında orta hakem olarak görev alma şansını yakalayacak olan Ozan Ergün kimdir? İşte, genç hakemin karnesi

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İstanbul bölgesinin hakemi olan Ozan Ergün, 1.Lig, 2. Lig, 3.Lig, U19 Elit ve Türkiye Kupası olmak üzere toplam 5 klasmanda görev aldı. Yoğunlukla 2 ve 3. Lig mücadelelerinde görev alan Ozan Ergün, 2. Lig'de 15, 3.Lig'de ise 22 karşılaşmada düdük çaldı.

1.Lig'de 2 kez, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 kez görev buldu. 

Şu ana kadar (15 Nisan 2022) yönettiği 43 maçta, maç başına 5,2 sarı kart ve 0,3 kırmızı kart istatistiğine sahip olan Ozan Ergün, kariyeri boyunca 234 sarı kart, 11 kırmızı kart çıkarttı.

Ozan Ergün'ün sarı kartına başvurmadığı karşılaşma ise hiç olmadı.

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