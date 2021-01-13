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GeriFutbol Ozan Can Kökçü, Telstar Football Club’a transfer oldu
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Futbol
Haber Giriş: 13.01.2021 - 21:14 | Son Güncelleme:

Ozan Can Kökçü, Telstar Football Club’a transfer oldu

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Ozan Can Kökçü, Telstar Football Club’a transfer oldu
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Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün kardeşi Ozan Can Kökçü, Telstar Football Club’a transfer oldu.

Azerbaycan ekibi Sabak FK'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda 2. Lig takımlarından Telstar Football Club'a transfer oldu.

Futbola Hollanda takımı Groningen'de başlayan, bir dönem Türkiye'de Bursaspor ve Giresunspor'da da forma giyen Ozan, kanat ve forvette oynayabiliyor.

Kariyerinde 113 maça çıkan Ozan, 9 gol atıp 9 da asist yaptı.

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