Ozan Can Kökçü, Telstar Football Club’a transfer oldu

Azerbaycan ekibi Sabak FK'da forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Hollanda 2. Lig takımlarından Telstar Football Club'a transfer oldu.

Futbola Hollanda takımı Groningen'de başlayan, bir dönem Türkiye'de Bursaspor ve Giresunspor'da da forma giyen Ozan, kanat ve forvette oynayabiliyor.

Kariyerinde 113 maça çıkan Ozan, 9 gol atıp 9 da asist yaptı.